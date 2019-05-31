Пристрої для несанкціонованого спостереження виявили в аеропорту Одеси. Фото: Борн СПб

https://racurs.ua/ua/n122599-v-aeroportu-odesy-pryvatna-firma-vela-nesankcionovane-sposterejennya-prokuratura-vyyavyla-ponad.html

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Несанкціоноване спостереження та запис інформації щодо діяльності Одеського аеропорту тривалий час вела приватна компанія.

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Правоохоронці встановили, що співробітники фірми, які мали забезпечувати програмування та обслуговування техніки, насправді могли «записувати» все внутрішнє службове життя стратегічного об'єкту інфраструктури. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

Понад 50 пристроїв фіксували інформацію щодо службових, господарських питань діяльності об'єкту, будівництва нової злітної смуги. Зловмисники могли отримати доступ до камер відеоспостереження в робочих кабінетах співробітників Державної прикордонної служби, митній зоні, бухгалтерії, приміщень особистого догляду тощо. Також вони могли отримати доступ до камер залу офіційних делегацій, де перебували офіційні представники України та іноземних держав.

Правоохоронці провели обшуки в адміністративних та службових приміщеннях аеропорту, кабінетах підприємства, помешканнях співробітників цієї фірми. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 березня елементи апаратури для прослуховування виявили під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського. У Службі безпеці України заявили, що вони встановили апаратуру для прослуховування, але запевнили, що не слухали кандидата.