Дмитро Гордон став главою передвиборчого штабу партії «Сила і честь». Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/ua/n122598-jurnalist-gordon-stav-glavou-peredvyborchogo-shtabu-partiyi-igorya-smeshka-syla-i-chest.html

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Журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу партії «Сила і честь».

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Відомий журналіст, який раніше закликав голосувати на президентських виборах за екс-голову Служби безпеки України та колишнього начальника Головного управління військової розвідки Міноборони Ігоря Смешка, очолив його політичну силу. Про це Смешко повідомив на власній сторінці в Facebook.

Головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст і громадський діяч Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не балотуватиметься до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутися до професійної діяльності журналіста, — йдеться у повідомленні.

Екс-начальник військової розвідки зазначив, що передвиборча кампанія його політичної сили набирає обертів, до партії «Сила і честь» приєднуються професіонали. Смешко висловив надію, що за підтримки українців «Сила і честь» зможе стати рушійною силою, навколо якої сформують парламентську більшість. Політик вважає, що повинен привести до Верховної Ради та уряду справжніх професіоналів.

Нагадаємо, проведене в травні соцопитування свідчить, що за партію Ігоря Смешка «Сила та честь» готові проголосувати 4,2% українців.