Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дмитро Гордон став главою передвиборчого штабу партії «Сила і честь». Фото: Народна Правда

Журналіст Гордон став главою передвиборчого штабу партії Ігоря Смешка «Сила і честь»

31 тра 2019, 11:10
999

Журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу партії «Сила і честь».

Loading...

Відомий журналіст, який раніше закликав голосувати на президентських виборах за екс-голову Служби безпеки України та колишнього начальника Головного управління військової розвідки Міноборони Ігоря Смешка, очолив його політичну силу. Про це Смешко повідомив на власній сторінці в Facebook.

Головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст і громадський діяч Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не балотуватиметься до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутися до професійної діяльності журналіста, — йдеться у повідомленні.

Екс-начальник військової розвідки зазначив, що передвиборча кампанія його політичної сили набирає обертів, до партії «Сила і честь» приєднуються професіонали. Смешко висловив надію, що за підтримки українців «Сила і честь» зможе стати рушійною силою, навколо якої сформують парламентську більшість. Політик вважає, що повинен привести до Верховної Ради та уряду справжніх професіоналів.

Нагадаємо, проведене в травні соцопитування свідчить, що за партію Ігоря Смешка «Сила та честь» готові проголосувати 4,2% українців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Співвласник «Кварталу» про Путіна: У нього імперські амбіції, але можна ж домовитися

Співвласник студії «Квартал 95» Борис Шефір вважає, що з Росією можна домовитися про припинення війни. Він переконаний, що конфлікт завершиться, якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у його продовженні

Новини України
11:56

Розпуск парламенту: на сайті президента оприлюднена стенограма зустрічі з главами фракцій

Адміністрація президента оприлюднила стенограму консультацій президента з лідерами парламентських фракцій з приводу розпуску Верховної Ради, котрі відбулися 21 травня

Новини України
22:27   30 тра
Новини партнерів
Загрузка...