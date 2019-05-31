Борис Шефір, фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/ua/n122597-spivvlasnyk-kvartalu-movnyy-zakon-potribno-skasuvaty.html

Ракурс

Співвласник студії «Квартал 95» Борис Шефір вважає, що запроваджені законодавством квоти на обов’язковий відсоток української мови є занадто великими, а також суперечать Конституції.

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Про це він заявив у нещодавньому інтерв’ю виданню «Детектор медіа».

На його думку, українську мову потрібно розвивати та підтримувати не методом квотування, а шляхом надання преференцій для україномовної продукції, зокрема в питанні оподаткування.

Українська мова повинна стати модною. А виробництво українською мовою — комерційно привабливим, — вважає Шефір.

На його думку, мовне питання розколює суспільство, тому його не потрібно зачіпати, поки триває війна.

Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни, — вважає Шефір.

Крім того, на думку співвласника «Кварталу», попри досить непогану ситуацію, котра зараз склалася в Україні, де існує конкуренція між кількома холдингами, що створюють якісну продукцію, без російського ринку відбуватиметься деградація.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив сценариста студії «Квартал 95» Сергія Шефіра своїм першим помічником.