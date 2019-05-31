Совладелец «Квартала»: Закон о языке нужно отменить

Борис Шефир, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n122597-sovladelec-kvartala-zakon-o-yazyke-nujno-otmenit.html

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Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир считает, что введенные законодательством квоты на обязательный процент украинского языка являются слишком большими, а также противоречат Конституции.

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Об этом он заявил в недавнем интервью изданию «Детектор медиа».

По его мнению, украинский язык нужно развивать и поддерживать не методом квотирования, а путем предоставления преференций для украиноязычной продукции, в частности в вопросе налогообложения.

Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском языке — коммерчески привлекательным, — считает Шефир.

По его мнению, языковой вопрос раскалывает общество, поэтому его нужно поднимать, пока идет война.

Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны, — считает Шефир.

Кроме того, по мнению совладельца «Квартала», несмотря на довольно неплохую ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, где существует конкуренция между несколькими холдингами, создающими качественную продукцию, без российского рынка будет происходить деградация.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил сценариста студии «Квартал 95» Сергея Шефира своим первым помощником.