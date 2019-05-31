Дональд Трамп решил ввести пошлины на все мексиканские товары. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n122596-tramp-iz-za-nelegalnyh-migrantov-vvodit-poshliny-na-vse-tovary-iz-meksiki.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки введут пошлины на все товары из Мексики.

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Пятипроцентный таможенный сбор на все товары, которые импортируются из Мексики, вводится с 10 июня 2019 года. Таким образом американские власти хотят надавить на Мехико и остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию США. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

Соединенные Штаты 10 июня введут пошлину в 5% на все товары, которые завозят в нашу страну из Мексики до тех пор, пока не будут остановлены нелегальные мигранты, которые прибывают из Мексики. Таможенный сбор постепенно будет расти, пока проблема нелегальной миграции не будет решена, — говорится в сообщении.

Как известно, перед выборами президента Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой. Однако Конгресс США отказался выделять средства на строительство. Трамп в ответ объявлял режим чрезвычайного положения, но это не помогло.

Напомним, 10 мая вступило в силу решение Администрации президента Трампа о поднятии пошлин с 10% до 25% на китайские товары. В ответ Китай решил с 1 июня повысить импортные пошлины на американские товары. В списке Пекина значится более 5 тыс. наименований.