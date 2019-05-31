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Последствия падения вертолета в Ровенской области, фото: ГБР

Падение военного вертолета на Ровенщине: названа основная версия причин катастрофы

31 мая 2019, 10:17
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Названа основная версия причин падения военного вертолета Ми-8 в Радивиловском районе Ровенской области, которое произошло поздно вечером 29 мая.

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Считается, что к катастрофе привела техническая неисправность. Об этом сообщают УНН со ссылкой на военную прокуратуру.

Сегодня утром в Киев для расшифровки были отправлены самописцы вертолета.

Отмечается, что этот вертолет в декабре 2018 года проходил обслуживание в компании «Мотор Сич». Тогда никаких проблем не было обнаружено.

Вертолет упал в 3 км от села Сестрятин во время выполнения плановых летных учений «День-Ночь». Четверо военнослужащих, находившихся на борту, погибли. Среди них — командир воинской части А2595. Погибшие принимали участие в боевых действиях на Донбассе, а также в миротворческих операциях.

В результате инцидента были запрещены полеты в Ровенской области.

Напомним, вчера стали известны имена погибших военнослужащих. Их на своей странице в социальной сети Фейсбук обнародовала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.


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