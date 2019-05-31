Падіння військового вертольота на Рівненщині: названо основну версію причин катастрофи

Наслідки падіння вертольота на Рівненщині, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n122595-padinnya-viyskovogo-vertolota-na-rivnenschyni-nazvano-osnovnu-versiu-prychyn-katastrofy.html

Ракурс

Названо основну версію причин падіння військового вертольота Мі-8 у Радивилівському районі Рівненської області, котре сталося пізно увечері 29 травня.

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Вважається, що до катастрофи призвела технічна несправність. Про це повідомляють УНН з посиланням на військову прокуратуру.

Сьогодні вранці до Києва для розшифрування були відправлені самописці вертольота.

Зазначається, що цей вертоліт у грудні 2018 року проходив обслуговування в компанії «Мотор Січ». Тоді жодних проблем не було виявлено.

Вертоліт впав за 3 км від села Сестрятин під час виконання планових льотних навчань «День-Ніч». Чотири військовослужбовці, котрі перебували на борту, загинули. Серед них — командир військової частини А2595. Загиблі брали участь у бойових діях на Донбасі, а також у миротворчих операціях.

Внаслідок інциденту були заборонені польоти в Рівненській області.

Нагадаємо, вчора стали відомі імена загиблих військовослужбовців. Їх на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук оприлюднила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.