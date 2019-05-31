Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки падіння вертольота на Рівненщині, фото: ДБР

Падіння військового вертольота на Рівненщині: названо основну версію причин катастрофи

31 тра 2019, 10:17
999

Названо основну версію причин падіння військового вертольота Мі-8 у Радивилівському районі Рівненської області, котре сталося пізно увечері 29 травня.

Loading...

Вважається, що до катастрофи призвела технічна несправність. Про це повідомляють УНН з посиланням на військову прокуратуру.

Сьогодні вранці до Києва для розшифрування були відправлені самописці вертольота.

Зазначається, що цей вертоліт у грудні 2018 року проходив обслуговування в компанії «Мотор Січ». Тоді жодних проблем не було виявлено.

Вертоліт впав за 3 км від села Сестрятин під час виконання планових льотних навчань «День-Ніч». Чотири військовослужбовці, котрі перебували на борту, загинули. Серед них — командир військової частини А2595. Загиблі брали участь у бойових діях на Донбасі, а також у миротворчих операціях.

Внаслідок інциденту були заборонені польоти в Рівненській області.

Нагадаємо, вчора стали відомі імена загиблих військовослужбовців. Їх на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук оприлюднила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Паводок в Україні: понад півсотні будинків підтопило на Львівщині та Прикарпатті (ФОТО)

Внаслідок проливних дощів у Львівській та Івано-Франківській областях десятки будинків та понад 100 домогосподарств підтопило. Рятувальники евакуювали з підтоплених районів 90 осіб

Новини України
09:29
Новини партнерів
Загрузка...