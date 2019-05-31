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Володимир Зеленський. Фото: прес-служба президента

Зеленський сфотографувався у спортзалі в АП та порадів, що попередники не вкрали гантелі (ФОТО)

31 тра 2019, 10:06
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Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото зі спортзалу в Адміністрації президента на вулиці Банковій.

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Український лідер порадів тому, що з спортзалу не вкрали гантелі. Таким чином, він очевидно натякнув на скандал зі зникненням комп’ютерної та оргтехніки в ситуативній кімнаті АП. Відповідне фото та пост з’явилися 31 травня на сторінці президента у Facebook.

На Банковій. Хоч гантелі не вкрали, — підписав Зеленський фото.

З президентом сфотографувався й керівник Адміністрації президента Андрій Богдан.

Зеленський у спортзалі. Фото: Володимир Зеленський в Фейсбук

Нагадаємо, 28 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуативної кімнати в Адміністрації президента зникла комп’ютерна техніка, зокрема сервери з секретною інформацією. Прес-секретар екс-президента Порошенка Святослав Цеголко згодом пояснив, що відповідна техніка перебувала в оренді й зараз повернута власникові.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування можливої втрати таємної інформації внаслідок зникнення комп’ютерів та серверів з ситуативної кімнати в АП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 329 (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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