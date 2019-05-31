Зеленский сфотографировался в спортзале в АП и порадовался, что предшественники не украли гантели (ФОТО)https://racurs.ua/n122594-zelenskiy-sfotografirovalsya-v-sportzale-v-ap-i-poradovalsya-chto-predshestvenniki-ne-ukrali.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента на улице Банковой.
Украинский лидер порадовался тому, что из спортзала не украли гантели. Таким образом, он явно намекнул на скандал с исчезновением компьютерной и оргтехники в ситуативной комнате АП. Соответствующее фото и пост появились 31 мая на странице президента в Facebook.
На Банковой. Хоть гантели не украли, — подписал Зеленский фото.
С президентом сфотографировался и руководитель Администрации президента Андрей Богдан.
Напомним, 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуативной комнаты в Администрации президента исчезла компьютерная техника, в частности сервера с секретной информацией. Пресс-секретарь экс-президента Порошенко Святослав Цеголко впоследствии пояснил, что соответствующая техника находилась в аренде и сейчас возвращена владельцу.
Госбюро расследований начало досудебное расследование возможной потери секретной информации в результате исчезновения компьютеров и серверов из ситуативной комнаты в АП. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.