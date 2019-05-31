Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента на улице Банковой.

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Украинский лидер порадовался тому, что из спортзала не украли гантели. Таким образом, он явно намекнул на скандал с исчезновением компьютерной и оргтехники в ситуативной комнате АП. Соответствующее фото и пост появились 31 мая на странице президента в Facebook.

На Банковой. Хоть гантели не украли, — подписал Зеленский фото.

С президентом сфотографировался и руководитель Администрации президента Андрей Богдан.

Напомним, 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуативной комнаты в Администрации президента исчезла компьютерная техника, в частности сервера с секретной информацией. Пресс-секретарь экс-президента Порошенко Святослав Цеголко впоследствии пояснил, что соответствующая техника находилась в аренде и сейчас возвращена владельцу.

Госбюро расследований начало досудебное расследование возможной потери секретной информации в результате исчезновения компьютеров и серверов из ситуативной комнаты в АП. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.