Столкновение судов в Будапеште: полиция задержала гражданина Украины

Надежды, что кого-то из пропавших без вести удастся найти живым, исчезли, фото: MTI

https://racurs.ua/n122593-stolknovenie-sudov-v-budapeshte-policiya-zaderjala-grajdanina-ukrainy.html

Ракурс

Венгерская полиция задержала 64-летнего гражданина Украины Юрия С. из Одессы — капитана катера Mermaid, который 29 мая затонул на Дунае в Будапеште в результате столкновения с экскурсионным лайнером.

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По версии правоохранителей, задержанный допустил халатность, которая привела к массовым человеческим жертвам, сообщает агентство BBC.

Катер, который перевозил южнокорейских туристов, затонул через семь секунд после столкновения. Количество пропавших без вести в результате столкновения составляет 21 человек.

Надежды, что кого-то из них удастся найти живым, исчезли. Еще семь южнокорейских туристов признаны мертвыми.

Семь человек, которых удалось спасти, получили переохлаждение. Медики сообщают, что их состояние стабильное.

На экскурсионном лайнере Viking Sigyn, который столкнулся с катером, никто не пострадал.

Отмечается, что такие столкновения являются редкостным случаем на Дунае, где навигация загружена, но в целом безопасна.

Напомним, затонувший катер был построен в Херсоне в 1949 году по проекту 544 «Москвич». Сначала он использовался в Советском Союзе, в 1992 году его передали в Венгрию компании SZOT Cruises. В 2003 году корабль получила компания Panorama Deck Kft.