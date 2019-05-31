Западные регионы снова затопило. Фото: zik.ua

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Подтопления в западных областях снова фиксируются после того, как во Львовской и Ивано-Франковской областях прошли проливные дожди.

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Из-за ливней уровень воды в реках поднялся, в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 дворовых хозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах Ивано-Франковской области. Спасатели эвакуировали 90 человек и откачали свыше 48 тыс. 919 куб. м воды. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В городе Ходоров на Львовщине результате ливней произошел перелив воды через дамбу пруда, в результате чего подтопило два жилых дома, 10 домохозяйств и 50 приусадебных участков.

В ГСЧС отметили, что осадки прекратились и уровень воды постепенно спадает. Местные власти оказывают помощь населению и занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Напомним, ранее в западных областях Украины в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, было повреждено несколько десятков домов. Также водой разрушены и повреждены мосты. Жертвой паводка стал 11-летний ребенок.