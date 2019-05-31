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Западные регионы снова затопило. Фото: zik.ua

Паводок в Украине: более полусотни домов подтопило на Львовщине и Прикарпатье (ФОТО)

31 мая 2019, 09:29
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Подтопления в западных областях снова фиксируются после того, как во Львовской и Ивано-Франковской областях прошли проливные дожди.

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Из-за ливней уровень воды в реках поднялся, в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 дворовых хозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах Ивано-Франковской области. Спасатели эвакуировали 90 человек и откачали свыше 48 тыс. 919 куб. м воды. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В городе Ходоров на Львовщине результате ливней произошел перелив воды через дамбу пруда, в результате чего подтопило два жилых дома, 10 домохозяйств и 50 приусадебных участков.

В ГСЧС отметили, что осадки прекратились и уровень воды постепенно спадает. Местные власти оказывают помощь населению и занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Непогода в западных областях. Фото: galka.if.ua, zik.ua, kurs.if.ua

Непогода в западных областях. Фото: galka.if.ua, zik.ua, kurs.if.ua

Непогода в западных областях. Фото: galka.if.ua, zik.ua, kurs.if.ua

Напомним, ранее в западных областях Украины в результате подтоплений, вызванных сильными дождями, было повреждено несколько десятков домов. Также водой разрушены и повреждены мосты. Жертвой паводка стал 11-летний ребенок.

Источник: Ракурс


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Паводок в Украине: более полусотни домов подтопило на Львовщине и Прикарпатье (ФОТО)

В результате проливных дождей во Львовской и Ивано-Франковской областях десятки домов и более 100 домохозяйств подтопило. Спасатели эвакуировали из подтопленных районов 90 человек

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