Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Західні регіони знову затопило. Фото: zik.ua

Паводок в Україні: понад півсотні будинків підтопило на Львівщині та Прикарпатті (ФОТО)

31 тра 2019, 09:29
999

Підтоплення в західних областях знову фіксуються після того, як на у Львівській та Івано-Франківській областях пройшли проливні дощі.

Loading...

Через зливи рівень води в річках піднявся, в зону підтоплення потрапили 53 житлові будинки, 168 дворових господарств та 81 присадибна ділянка у 17 населених пунктах Івано-Франківської області. Рятувальники евакуювали 90 осіб та відкачали понад 48 тис. 919 куб. м води. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У місті Ходорів на Львівщині внаслідок зливи стався перелив води через дамбу ставка, внаслідок чого підтопило два житлові будинки, 10 дворогосподарств та 50 присадибних ділянок.

У ДСНС зазначили, що опади припинились і рівень води поступово спадає. Місцева влада надає допомогу населенню та займається ліквідацією наслідків негоди.

Негода в західних областях. Фото: galka.if.ua, zik.ua, kurs.if.ua

Негода в західних областях. Фото: galka.if.ua, zik.ua, kurs.if.ua

Негода в західних областях. Фото: galka.if.ua, zik.ua, kurs.if.ua

Нагадаємо, раніше у західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, було пошкоджено кілька десятків будинків. Також водою зруйновані та пошкоджені мости. Жертвою паводку стала 11-річна дитина.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Паводок в Україні: понад півсотні будинків підтопило на Львівщині та Прикарпатті (ФОТО)

Внаслідок проливних дощів у Львівській та Івано-Франківській областях десятки будинків та понад 100 домогосподарств підтопило. Рятувальники евакуювали з підтоплених районів 90 осіб

Новини України
09:29
Новини партнерів
Загрузка...