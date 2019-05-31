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Данилюк заявив, що Зеленський не веде переговорів із Путіним. Фото: LIGA.net

Президент Зеленський не веде переговори з Росією — Данилюк

31 тра 2019, 08:50
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Президент України Володимир Зеленський не веде жодних переговорів із Кремлем.

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Питання сучасних україно-російських взаємин дуже непросте. Москва поки не зробила жодних дій для того, щоб війна на Донбасі припинилася. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, повідомляє ТСН.

Питання взаємин з Росією не просте. Звучало багато закликів, але війна продовжується. Усі публічні заклики ми сприймаємо лише як інформацію, — заявив Данилюк.

Секретар РНБО запевнив, що до діалогу з Росією готуватимуться в нормандському форматі. За його словами, Франція та Німеччина будуть модераторами в україно-російських переговорах й допоможуть уникнути подальшої ескалації чи неправильних кроків з обох сторін. Данилюк вважає, що спершу потрібно сформувати переговорну позицію.

Далі вона буде проговорюватися у Нормандському форматі. Це правило, якого ми будемо дотримуватися. На цьому форматі зав’язано багато процесів, рішень і санкцій, від яких Росія дуже страждає. Це є певним фактором у перемовинах між Україною і Росією, — уточнив секретар РНБО.

Нагадаємо, радник Зеленського Іван Апаршин заявляв, що новобраному президенту України не варто проводити прямі переговори з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Він вважає прямі переговори президентів України та Росії безперспективними і не довіряє господарю Кремля.


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