Саміт Кім Чен Ина та Дональда Трампа в Ханої. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n122590-chynovnykiv-kndr-stratyly-pislya-provalu-peregovoriv-kim-chen-yna-ta-trampa-u-vietnami-zmi.html

Ракурс

У Північній Кореї стратили спеціального представника КНДР, який відповідав за переговори США та Північної Кореї Кім Хек Чхоля.

Loading...

Сталося це через провал саміту глави КНДР Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа у В'єтнамі. Разом із спецпредставником стратили ще чотирьох представників північнокорейського Міністерства закордонних справ. Про це пише південнокорейська газета Chosun Ilbo із посиланням на джерела.

За інформацією видання, цих осіб звинуватили у державній зраді й стратили на аеродромі Мірім відразу після саміту. Керівник відділу Центрального комітету Трудової партії Кореї з питань возз'єднання Кім Єн Чхоль та його перекладач опинилися у таборі, де ув’язнення відбувають політв’язні. Зазначається, що перекладач припустився помилки в ході переговорів на саміті лідерів КНДР та США.

Нагадаємо, в лютому 2019 року у В'єтнамі зустрічалися лідери Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та Північної Кореї Кім Чен Ин. Саміт завершився без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

У червні 2018 року Трамп вперше зустрівся з Кімом у Сінгапурі. Сторони поставили підписи під документом, який зобов’язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети.