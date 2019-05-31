Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое. Фото: Reuters

Чиновников КНДР казнили после провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа во Вьетнаме — СМИ

31 мая 2019, 08:23
999

В Северной Корее казнили специального представителя КНДР, который отвечал за переговоры США и Северной Кореи Ким Хек Чхоля.

Loading...

Произошло это из-за провала саммита главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме. Вместе с спецпредставителем казнили еще четырех представителей северокорейского Министерства иностранных дел. Об этом пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

По информации издания, этих людей обвинили в государственной измене и казнили на аэродроме Мирим сразу после саммита. Руководитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль и его переводчик оказались в лагере, где заключение отбывают политзаключенные. Отмечается, что переводчик допустил ошибку в ходе переговоров на саммите лидеров КНДР и США.

Напомним, в феврале 2019 года во Вьетнаме встречались лидеры Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Северной Кореи Ким Чен Ын. Саммит завершился без достижения какого-то конкретного прогресса в вопросе атомной программы КНДР.

В июне 2018 года Трамп впервые встретился с Кимом в Сингапуре. Стороны поставили подписи под документом, который обязывает Северную Корею провести полную денуклеаризацию. Впрочем, соглашение не содержит конкретных шагов для достижения этой цели.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Роспуск парламента: на сайте президента обнародована стенограмма встречи с главами фракций

Администрация президента обнародовала стенограмму консультаций президента с лидерами парламентских фракций по поводу роспуска Верховной Рады, состоявшихся 21 мая

Новости Украины
22:27   30 мая

В Минобразования рассказали, когда вступит в силу новое правописание

Финальный текст нового правописания 3 июня будет опубликован на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук. С этой даты рекомендуется применять нормы нового правописания во всех сферах общественной жизни

Новости Украины
16:53   30 мая
Новости партнеров
Загрузка...