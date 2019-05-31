Саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое. Фото: Reuters

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В Северной Корее казнили специального представителя КНДР, который отвечал за переговоры США и Северной Кореи Ким Хек Чхоля.

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Произошло это из-за провала саммита главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа во Вьетнаме. Вместе с спецпредставителем казнили еще четырех представителей северокорейского Министерства иностранных дел. Об этом пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

По информации издания, этих людей обвинили в государственной измене и казнили на аэродроме Мирим сразу после саммита. Руководитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль и его переводчик оказались в лагере, где заключение отбывают политзаключенные. Отмечается, что переводчик допустил ошибку в ходе переговоров на саммите лидеров КНДР и США.

Напомним, в феврале 2019 года во Вьетнаме встречались лидеры Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Северной Кореи Ким Чен Ын. Саммит завершился без достижения какого-то конкретного прогресса в вопросе атомной программы КНДР.

В июне 2018 года Трамп впервые встретился с Кимом в Сингапуре. Стороны поставили подписи под документом, который обязывает Северную Корею провести полную денуклеаризацию. Впрочем, соглашение не содержит конкретных шагов для достижения этой цели.