Сотрясение мозга является серьезной угрозой для здоровья

https://racurs.ua/n122589-uchenye-nashli-sposob-snyatiya-simptomov-sotryaseniya-mozga.html

Ракурс

Симптомы сотрясения мозга — такие, как потеря равновесия, затуманенное сознание, нарушения сна и способности поддерживать равновесие во время ходьбы — могут быть устранены новым типом магнитной стимуляции.

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К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Саскачевана в результате экспериментов над грызунами, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в Journal of Neurotrauma.

Исследование показало, что магнитная стимуляция с помощью небольшого устройства, размером с ноутбук, в течение 20 минут в день улучшала способность грызунов с сотрясением мозга ходить по прямой линии, преодолевать лабиринт, бегать на колесе и выполнять когнитивные тесты. За четыре дня эксперимента мыши почти возвращались в нормальное состояние.

Мыши подвергались воздействию низких уровней магнитной стимуляции, которая имитирует способ колебания мозговых волн.

Мышам с сотрясением мозга, которых не подвергали этому виду лечения, не удавалось выполнять поведенческие и неврологические задачи, в частности бег на колесе без падения.

Сотрясение мозга является серьезной угрозой для здоровья, которая грозит всем группам общества — от детей, у которых мозг все еще развивается, до стариков", — отмечает один из исследователей профессор Чангиз Тагибиглу. — Преимущество этой терапии не только в том, что она эффективная, но и такаже неинвазивная, простая в использовании и экономичная.

Исследователи также нашли доказательства того, что магнитное моделирование с низкой частотой потенциально может защитить мозг от будущей дегенерации, которая может развиться в результате серьезного сотрясения.

Сотрясение мозга является серьезной проблемой для здоровья и может быть вызвано спортивными травмами, несчастными случаями на транспортных средствах, падением и другими травмами головы. Оно может вызвать сильные головные боли и мешать способности человека четко мыслить и выполнять повседневные задачи.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 10 млн человек в год страдают от сотрясения мозга.

На следующих этапах исследования ученые планируют провести долгосрочные испытания на грызунах, а затем перейти к экспериментам с людьми.

Напомним, в прошлом году ученые установили, что ужасы каменного века были значительно преувеличены — тяжелые травмы черепа неандертальцы получали с такой же небольшой частотой, как и люди современного типа.