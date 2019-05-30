Струс мозку є серйозною загрозою для здоров'я

https://racurs.ua/ua/n122589-ucheni-znayshly-sposib-znyattya-symptomiv-strusu-mozku.html

Ракурс

Симптоми струсу мозку — такі, як втрата рівноваги, затуманена свідомість, порушення сну і здатності підтримувати рівновагу під час ходьби — можуть бути усунуті новим типом магнітної стимуляції.

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Такого висновку дійшли канадські вчені з Університету Саскачевану в результаті експериментів над гризунами, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на результати дослідження, опублікованого в Journal of Neurotrauma.

Дослідження показало, що магнітна стимуляція за допомогою невеликого пристрою, розміром з ноутбук, протягом 20 хв у день покращувала здатність гризунів зі струсом мозку ходити по прямій лінії, долати лабіринт, бігати на колесі і виконувати когнітивні тести. За чотири дні експерименту миші майже поверталися до нормального стану.

Миші піддавалися впливу низьких рівнів магнітної стимуляції, котра імітує спосіб коливання мозкових хвиль.

Мишам зі струсом мозку, яких не піддавали цьому виду лікування, не вдавалося виконувати поведінкові та неврологічні завдання, які включали біг на колесі без падіння.

Струс мозку є серйозною загрозою для здоров’я, що загрожує всім групам суспільства — від дітей, у яких мозок все ще розвивається, до людей похилого віку, — наголошує один із дослідників професор Чангіз Тагібіглу. — Перевага цієї терапії не лише в тому, що вона ефективна, але й неінвазивна, проста у використанні й економічна.

Дослідники також знайшли докази того, що магнітне моделювання з низькою частотою потенційно може захистити мозок від майбутньої дегенерації, котра може розвинутися внаслідок серйозного струсу.

Струс мозку є серйозною проблемою для здоров’я і може бути викликаний спортивними травмами, нещасними випадками на транспортних засобах, падінням та іншими травмами голови. Він може викликати сильні головні болі та заважати здатності людини чітко мислити і виконувати повсякденні завдання.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) понад 10 млн людей на рік страждають від струсу мозку.

На наступних етапах дослідження учені планують провести довгострокові випробування на гризунах, а потім перейти до експериментів з людьми.

Нагадаємо, торік вчені встановили, що жахіття кам’яного віку були значно перебільшені — важкі травми черепа неандертальці отримували з такою ж невеликою частотою, як і люди сучасного типу.