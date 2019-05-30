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Ракурс
Во время встречи президента с главами фракций, фото: Администрация президента

Роспуск парламента: на сайте президента обнародована стенограмма встречи с главами фракций

30 мая 2019, 22:27
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Пресс-служба Администрации президента обнародовала стенограмму консультаций президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций парламента по поводу роспуска Верховной Рады. Эта встреча состоялась 21 мая в здании Администрации президента в Киеве.

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В пресс-службе служба Администрации президента отмечают, что обнародуют эту информацию в связи с многочисленными запросами.

Стенограмма опубликована в виде текстового файла в формате Microsoft Word 2007 (docx), скачать ее можно по ссылке.

О намерении распустить Верховную Раду VIII созыва Зеленский заявил во время своей инаугурационной речи 20 мая. В тот же день стало известно, что лидеры парламентских фракций приглашены в Администрацию президента на предусмотренные в таком случае законодательством консультации.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко планировал вести трансляцию консультаций с помощью своего смартфона, однако охрана в Администрации президента отказалась его в таком случае пропускать.

Стоит добавить, что в обнародованной стенограмме Ляшко неоднократно упоминает об отобранном телефоне и просит его вернуть.

Источник: Ракурс


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999

Роспуск парламента: на сайте президента обнародована стенограмма встречи с главами фракций

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