Главные новости за 30 мая: Гройсман остается, падение вертолета на Ровенщине и столкновение судов на Дунае

Рада не поддержала отставку Владимира Гройсмана, фото: ТАСС

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Верховная Рада не поддержала постановление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За соответствующее решение проголосовали только 97 народных избранников из 297 присутствующих.

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Также сегодня стало известно, что Зеленский внес в парламент представление об увольнении министров иностранных дел Павала Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

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Миссия Международного валютного фонда завершила свой визит в Украину. Дальнейшие переговоры продолжатся уже после проведения парламентских выборов.

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