Головні новини за 30 травня: Гройсман залишається, падіння вертольота на Рівненщині та зіткнення суден на Дунаї

Рада не підтримала відставку Володимира Гройсмана, фото: ТАСС

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Верховна Рада не підтримала постанову про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За відповідне рішення проголосували лише 97 народних обранців із 297 присутніх.

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Також сьогодні стало відомо, що Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення міністрів закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і голови СБУ Василя Грицака.

Пізно увечері 29 травня у Радивилівському районі Рівненської області впав військовий вертоліт Мі-8. Військовослужбовці, котрі перебували на борту вертольота, загинули. Попередніми причинами інциденту вважають технічну несправність або помилку екіпажу.

На річці Дунай в центрі столиці Угорщини Будапешта сталося зіткнення катера з туристами з Південної Кореї та екскурсійного лайнера. Внаслідок інциденту катер, на якому перебували 33 туристи, швидко затонув. Згодом виявилося, що затонулий катер побудували в Херсоні 70 років тому.

Місія міжнародного валютного фонду завершила свій візит до України. Подальші переговори продовжаться вже після проведення парламентських виборів.

В Криму окупанти знову затримували місцевих жителів. Цього разу до відділення Центру протидії екстремізму (ЦПЕ) в місті Сімферополі доставили двох кримськотатарських активісток. Згодом їх відпустили. На завтра заплановане судове засідання щодо однієї з них у зв’язку з нібито публічною демонстрацією забороненої символіки.