Тіла загиблих знайшли, польоти в регіоні заборонено, фото — ДБР

https://racurs.ua/ua/n122577-padinnya-vertolotu-na-rivnenschyni-tila-usih-zagyblyh-znayshly-poloty-v-regioni-zaboroneno-video.html

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Знайдені тіла усіх чотирьох військових, які загинули в результаті падіння військового вертольота Мі-8 Сухопутних військ Збройних сил України в Рівненській області.

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Про це повідомив заступник командира 16-ї окремої авіабригади Михайло Шур журналістам. Він також розповів, що борт вертольота дуже сильно пошкоджений.

У Рівненській області заборонили польоти після катастрофи. На місці аварії тривають слідчі дії.

Шур розповів, що вертоліт був після капітального ремонту, а загиблі військові мали великий досвід — воювали на Донбасі, а також неодноразово брали участь у миротворчих операціях.

Загиблий командир 16-ї бригади Ігор Мазепа був досвідченим льотчиком першого класу і врятував багато поранених українських бійців з небезпечних ділянок передової.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі загинули командир екіпажу полковник Ігор Мазепа, льотчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Василь Романюк, бортовий авіаційний технік старший лейтенант Павло Дацюк.

Державного бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 416 (порушення правил польотів) Кримінального кодексу України.

Катастрофа сталася пізно увечері 29 травня за три кілометри від села Сестрятин на Рівненщині. Вертоліт впав і загорівся під час тренувального польоту в межах планових навчань «День-Ніч».