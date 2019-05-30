Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тела погибших нашли, полеты в регионе запрещено, фото — ГБР

Падение вертолета в Ровенской области: тела всех погибших нашли, полеты в регионе запрещены (ВИДЕО)

30 мая 2019, 16:56
999

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате падения военного вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области.

Loading...

Об этом сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Шур журналистам. Он также рассказал, что борт вертолета очень сильно поврежден.

В Ровенской области запретили полеты после катастрофы. На месте аварии продолжаются следственные действия.

Шур рассказал, что вертолет был после капитального ремонта, а погибшие военные имели большой опыт — воевали на Донбассе, а также неоднократно принимали участие в миротворческих операциях.

Погибший командир 16-й бригады Игорь Мазепа был опытным летчиком первого класса и спас много раненых украинских бойцов из опасных участков передовой.

Напомним, что в авиакатастрофе погибли командир экипажа полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 416 (нарушение правил полетов) Уголовного кодекса Украины.

Катастрофа произошла поздно вечером 29 мая за три километра от села Сестрятин на Ровенщине. Вертолет упал и загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений «День-Ночь».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Вернутся после выборов: миссия МВФ завершила визит в Украину

Возглавляемая Роном ван Роденом миссия Международного валютного фонда завершила свой визит в Украину. Продолжение переговоров ожидается уже после парламентских выборов, когда новое правительство определится с приоритетами своей политики

Новости Украины
17:16

Падение вертолета в Ровенской области: тела всех погибших нашли, полеты в регионе запрещены (ВИДЕО)

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области. Машина была после капремонта, а погибшие имели опыт войны на Донбассе и участия в миротворческих операциях

Новости Украины
16:56
Новости партнеров
Загрузка...