Тела погибших нашли, полеты в регионе запрещено, фото — ГБР

https://racurs.ua/n122577-padenie-vertoleta-v-rovenskoy-oblasti-tela-vseh-pogibshih-nashli-polety-v-regione-zaprescheny.html

Ракурс

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате падения военного вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области.

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Об этом сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Шур журналистам. Он также рассказал, что борт вертолета очень сильно поврежден.

В Ровенской области запретили полеты после катастрофы. На месте аварии продолжаются следственные действия.

Шур рассказал, что вертолет был после капитального ремонта, а погибшие военные имели большой опыт — воевали на Донбассе, а также неоднократно принимали участие в миротворческих операциях.

Погибший командир 16-й бригады Игорь Мазепа был опытным летчиком первого класса и спас много раненых украинских бойцов из опасных участков передовой.

Напомним, что в авиакатастрофе погибли командир экипажа полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 416 (нарушение правил полетов) Уголовного кодекса Украины.

Катастрофа произошла поздно вечером 29 мая за три километра от села Сестрятин на Ровенщине. Вертолет упал и загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений «День-Ночь».