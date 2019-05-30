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Новое правописание вступит в силу с 3 июня, фото: litopys.org.ua

В Минобразования рассказали, когда вступит в силу новое правописание

30 мая 2019, 16:53
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Новая редакция «Украинского правописания» вступит в силу с 3 июня.

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В этот день его финальный текст будет опубликован на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук (НАН). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

С момента опубликования нормы нового правописания рекомендуется применять во всех сферах общественной жизни.

Отмечается, что также осуществляется разработка плана имплементации нового правописания. В частности, будут предусмотрены этапы внедрения соответствующих изменений в образовательный процесс.

Новую редакцию правописания правительство одобрило 22 мая постановлением № 437. Над созданием правописания работала комиссия ученых, созданная решением Кабмина в июне 2015 года. В ее состав вошли ученые-языковеды с НАН и национальных университетов из разных регионов нашего государства.

Напомним, проект правописания для общественного обсуждения Министерство образования представило в августе 2018 года. Тогда в МОН отмечали, что при создании обновленного правописания ученые пытались учесть новейшие языковые явления.

Источник: Ракурс


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