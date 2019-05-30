Новий правопис набуде чинності з 3 червня, фото: litopys.org.ua

https://racurs.ua/ua/n122576-u-minosvity-rozpovily-koly-nabere-chynnosti-novyy-pravopys.html

Ракурс

Нова редакція «Українського правопису» набере чинності з 3 червня.

Loading...

У цей день його фінальний текст буде опублікований на офіційних сайтах Міносвіти та Національної академії наук (НАН). Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України.

З моменту опублікування норми нового правопису рекомендується застосовувати в усіх сферах суспільного життя.

Зазначається, що також здійснюється розробка плану імплементації нового правопису. Зокрема, будуть передбачені етапи впровадження відповідних змін в освітній процес.

Нову редакцію правопису уряд схвалив 22 травня постановою № 437. Над створенням правопису працювала комісія науковців, утворена рішенням Кабміну в червні 2015 року. До її складу увійшли вчені-мовознавці з НАН та національних університетів з різних регіонів нашої держави.

Нагадаємо, проект правопису для громадського обговорення Міністерство освіти представило у серпні 2018 року. Тоді в МОН зазначали, що при створенні оновленого правопису науковці намагалися врахувати новітні мовні явища.