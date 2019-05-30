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Банкомат «ПриватБанку» підірвали на Дніпропетровщині. Фото: nf.dp.ua

Банкомат «ПриватБанку» підірвали на Дніпропетровщині (ФОТО)

30 тра 2019, 16:35
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Банкомат «ПриватБанку» сьогодні вранці підірвали у місті Кам’янському на Дніпропетровщині. Таким чином зловмисники отримали доступ до сейфу терміналу і вкрали всі гроші, після чого зникли у невідомому напрямку.

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Вибух стався в тамбурі магазину, розташованого біля школи № 34. Внаслідок підриву було пошкоджено зовнішню обшивку приміщення. Обійшлося без постраждалих, повідомляє місцеве видання «Событие».

Правоохоронці встановили, що вибуховий пристрій було встановлено всередині тамбура, куди зловмисники потрапили, коли пошкодили пластикові вхідні двері.

Банкомат «ПриватБанку» підірвали на Дніпропетровщині. Фото: Событие

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 185 КК України (крадіжка). Сума вкрадених коштів і завданих збитків встановлюється. Наразі поліція міста опитує можливих очевидців події та проводить першочергові слідчі дії для затримання зловмисників.

Нагадаємо, напередодні в Києві підірвали банкомат «Приватбанку», після чого забрали звідти готівку. Правопорушників помітили перехожі, але наздогнати втікачів не вдалося.

Джерело: Ракурс


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