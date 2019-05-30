Розкрадання в Нацгвардії: суд арештував майно учасників квартирної схеми. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n122574-rozkradannya-v-nacgvardiyi-sud-areshtuvav-mayno-uchasnykiv-kvartyrnoyi-shemy.html

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Солом’янський суд Києва прийняв рішення у справі з розкрадання у Національній гвардії. Згідно з ним, було арештовано майно екс-голови відомства Юрія Аллерова, оцінювачки Аліси Гринчук та голови компанії-забудовника Олега Майбороди.

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Їх підозрюють у незаконному заволодінні держмайном шляхом обміну квартир. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає «Громадське».

Таке рішення суд прийняв у відповідь на клопотання прокурорів. Наразі усі фігуранти справи були випущені під заставу.

Зазначимо, що Аллерова взяли під варту із заставою у розмірі 4,8 млн грн, хоч прокурори просили заставу у 11 млн грн.

Олег Майборода, який є директором компанії «Укрбуд Девелопмент» виплатив 2 млн грн застави, а оцінювачка Гринчук вийшла під заставу у 1,5 млн грн.

За версією слідства, у 2016 році фігуранти справи здійснили відчуження майна і обміняли квартири на Печерську на житло, яке розташоване на околиці Києва. Різниця у вартості житла становила близько 81 млн грн, а, за оцінкою Гринчук, обмін був рівноцінний.

Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує ув’язнення строком від 7 до 12 років.