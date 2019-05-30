Агресія Росії: в окупованому Криму затримали кримськотатарську активістку

Лутфіє Зудієва, фото: «Крим Реалії»

https://racurs.ua/ua/n122573-agresiya-rosiyi-v-okupovanomu-krymu-zatrymaly-krymskotatarsku-aktyvistku.html

Ракурс

В окупованому Криму російські силовики з Центру з протидії екстремізму (ЦПЕ) по дорозі з ринку в місті Джанкой затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву.

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Її звинувачують у демонструванні забороненої символіки. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на кримського адвоката Еміля Курбедінова.

Згідно з російським законодавством, ця стаття передбачає адміністративний арешт.

За інформацією адвоката, затриману повезли до відділення ЦПЕ в Сімферополі.

Зудієва — активіст громадського об'єднання «Кримська солідарність» та громадянський захисник. Після окупації Криму вона активно відвідувала суди та висвітлювала події, котрі відбуваються на території окупованого півострова. Зокрема, у 2018 році вона захищала двох учасників одиночних пікетів у Джанкої. За освітою Зудієва філолог, до 2014 року вона керувала дитячим центром «Еліф» у Джанкої.

За словами чоловіка затриманої Сейтасана Зудієва, її автівку заблокували російській силовики, котрі зажадали, щоб вона проїхала з ними.

Офіційних коментарів російських силових відомств з приводу цього інциденту наразі немає.

Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність» повідомляє, що окупанти сьогодні також затримали дружину політв’язня Сейране Салієва Муміне Салієву. Затримання відбулося біля її будинку в Бахчисараї. Салієву також везуть до відділення ЦПЕ в Сімферополі.

Нагадаємо, кілька днів тому при в’їзді в Крим окупанти затримали кримську татарку, мешканку Сакського району окупованого півострова.