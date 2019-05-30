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Кияни стежитимуть за ремонтом тепломереж на онлайн-карті, фото — Главком

Кияни стежитимуть за ремонтом тепломереж на онлайн-карті (ФОТО)

30 тра 2019, 16:08
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Мешканці Києва стежитимуть за ремонтом тепломереж в онлайні. У столиці створили інтерактивну карту ремонту мереж, які обслуговує «Київтеплоенерго».

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За допомогою онлайн-карти кияни можуть дізнатися, у яких мікрорайонах триває модернізація чи ремонт комунікацій, повідомляє 30 травня сайт цього комунального підприємства.

Карту можна переглянути на офіційному сайті «Київтеплоенерго».

Кияни стежитимуть за ремонтом тепломереж на онлайн-карті, скріншот сайту kte.kmda.gov.ua

На карті ремонтів кияни можуть дізнатися адреси, за яким проводяться роботи, їхній вид і протяжність заміни труб. Крім того, використання карти дозволить оперативніше повідомляти громадян про ймовірні перебої з наданням послуг.

Ми переконані, що заміна мереж знизить аварійність і вимушені перерви у теплопостачанні, — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Щодня аварійні бригади виїжджають на 30−40 викликів, аби залатати мережі. У минулому опалювальному сезону комунальники ліквідували приблизно 6 тис. пошкоджень на теплотрасах.

Щоб підготуватися до наступного сезону, «Київтеплоенерго» вже почало виконувати ремонти і планує замінити понад 130 км мереж, — повідомив Пантелеєв.

Комунальники переходять від латання пошкоджень до практики комплексної модернізації й намагаються прокладати полімерні труби, гарантійний термін експлуатації яких складає до 50 років.

Джерело: Ракурс


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