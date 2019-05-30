Кияни стежитимуть за ремонтом тепломереж на онлайн-карті, фото — Главком

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Мешканці Києва стежитимуть за ремонтом тепломереж в онлайні. У столиці створили інтерактивну карту ремонту мереж, які обслуговує «Київтеплоенерго».

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За допомогою онлайн-карти кияни можуть дізнатися, у яких мікрорайонах триває модернізація чи ремонт комунікацій, повідомляє 30 травня сайт цього комунального підприємства.

Карту можна переглянути на офіційному сайті «Київтеплоенерго».

На карті ремонтів кияни можуть дізнатися адреси, за яким проводяться роботи, їхній вид і протяжність заміни труб. Крім того, використання карти дозволить оперативніше повідомляти громадян про ймовірні перебої з наданням послуг.

Ми переконані, що заміна мереж знизить аварійність і вимушені перерви у теплопостачанні, — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Щодня аварійні бригади виїжджають на 30−40 викликів, аби залатати мережі. У минулому опалювальному сезону комунальники ліквідували приблизно 6 тис. пошкоджень на теплотрасах.

Щоб підготуватися до наступного сезону, «Київтеплоенерго» вже почало виконувати ремонти і планує замінити понад 130 км мереж, — повідомив Пантелеєв.

Комунальники переходять від латання пошкоджень до практики комплексної модернізації й намагаються прокладати полімерні труби, гарантійний термін експлуатації яких складає до 50 років.