Прорив теплотраси у Києві, ремонтні роботи на вулиці Діловій, фото — Сегодня

https://racurs.ua/ua/n120199-proryv-teplotrasy-z-yavylosya-video-bezkoshtovnoyi-avtomyyky-u-centri-kyieva.html

Ракурс

У центрі Києва вдень 1 квітня вкотре прорвало теплотраси. На вулиці Діловій у Печерському районі столиці поблизу Інституту фізкультури бив фонтан гарячої води.

У «Київтеплоенерго» повідомили, що магістральна тепломережа пошкодилася у двох місцях — на вулиці Діловій, 3 та у провулку Гордієнка, 2а.

Комунальники перекрили воду. Постраждалих немає, хоча на вулиці вилилася велика кількість води. У зв’язку з поривом тепломереж тимчасово без послуг лишилися 144 будівлі на Печерську.

Крім того, вода підмила асфальт та землю, що сприяло утворенню провалля безпосередньо на дорозі. Над ним завис кросовер Mitsubishі. За допомогою техніки його прибрали від краю глибокої ями. Рух транспорту на вулиці Діловий поки що перекритий.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року у центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з окропом. Тоді залило вулицю Шота Руставелі. У яму, яка утворилася після прориву труби, провалився автомобіль Dacia Logan. Водію поталанило, адже за мить до прориву він вийшов із машини.