У США представили розумну піжаму, яка допомагає спати. Фото: Развлекательный портал - БУГАГА

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Ракурс

Розумну піжаму, яка допомагає налагодити сон людям, якістраждають безсонням, розробили вчені Массачусетського університету.

Нова піжама здатна відстежувати частоту серцебиття, дихання, позу сплячої людини і тиск на матрац, повідомляється на сайті Американського хімічного товариства.

Відстеження всіх цих параметрів допоможе допомогти лікарям і пацієнтам зрозуміти в чому причина порушення сну.

Американські вчені для відстеження всіх вище перерахованих параметрів використовували полімерні клапті з сенсорами. П’ять таких клаптів нанесли на звичайну піжаму. Полімери з сенсорами з'єднуються між собою нейлоновими нитками, які зашиті в піжаму.

Піжама має також закріплену на гудзику друковану плату, до якої йдуть дроти від полімерних клаптів. Вся інформація з датчиків передається на приймач за допомогою Bluetooth-передавача, який також розміщений на платі.

Вчені очікують, що після закінчення досліджень і доробок зможуть продавати таку піжаму по 100−200 дол. за штуку. Очікується, що вона буде користуватися популярністю серед літніх споживачів.