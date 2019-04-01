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Ракурс
В США представили умную пижаму, которая помогает спать. Фото: Развлекательный портал - БУГАГА

В США представили умную пижаму, которая помогает спать (ВИДЕО)

1 апр 2019, 16:30
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Умную пижаму, которая помогает наладить сон людям, страдающим бессонницей, разработали ученные Массачусетского университета.

Новая пижама способна отслеживать частоту сердцебиения, дыхание, позу спящего человека и давление на матрац, сообщается на сайте Американского химического сообщества.

Отслеживание всех этих параметров поможет помочь врачам и пациентам понять в чем причина нарушения сна.

Американские ученые для отслеживания всех выше перечисленных параметров использовали полимерные лоскуты с сенсорами. Пять штук таких лоскутов нанесли на обычную пижаму. Полимеры с сенсорами соединяются между собой нейлоновыми нитями, которые зашиты в пижаму.

Пижама имеет также закрепленную на пуговице печатную плату, к которой идут провода от полимерных лоскутов. Вся информация с датчиков передается на приемник с помощью Bluetooth-передатчика, который также размещен на плате.

Ученые ожидают, что после окончания исследований и доработок смогут продавать такую пижаму по 100−200 долл. за штуку. Ожидается, что она будет пользоваться популярностью среди пожилых потребителей.


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