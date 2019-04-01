Прорыв теплотрассы в Киеве, ремонтные работы на улице Деловой, фото — Сегодня

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Ракурс

В центре Киева днем ​​1 апреля в очередной раз прорвало теплотрассу. На улице Деловой в Печерском районе столицы вблизи Института физкультуры бил фонтан горячей воды.

В «Киевтеплоэнерго» сообщили, что магистральная теплосеть повредилась в двух местах — на улице Деловой, 3 и в переулке Гордиенко, 2а.

Коммунальщики перекрыли воду. Пострадавших нет, хотя на улицы вылилось большое количество воды. В связи с прорывом теплосетей временно без тепла и горячей воды остались 144 здания на Печерске.

Кроме того, вода подмыла асфальт и землю, что способствовало образованию пропасти непосредственно на дороге. Над ней завис кроссовер Mitsubish. С помощью техники его убрали от края глубокой ямы. Движение транспорта на улице Деловой пока перекрыто.

Напомним, что в ноябре прошлого года в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с кипятком. Тогда залило улицу Шота Руставели. В яму, которая образовалась после прорыва трубы, провалился автомобиль Dacia Logan. Водителю повезло, ведь за мгновение до прорыва он вышел из машины.