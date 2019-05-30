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Киевляне будут следить за ремонтом теплосетей на онлайн-карте, фото — Главком

Киевляне будут следить за ремонтом теплосетей на онлайн-карте (ФОТО)

30 мая 2019, 16:08
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Жители Киева будут следить за ремонтом теплосетей в онлайне. В столице создали интерактивную карту ремонта сетей, которые обслуживает «Киевтеплоэнерго».

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С помощью онлайн-карты киевляне могут узнать, в каких микрорайонах продолжается модернизация или ремонт коммуникаций, сообщает 30 мая сайт этого коммунального предприятия.

Карту можно посмотреть на официальном сайте «Киевтеплоэнерго».

Киевляне будут следить за ремонтом теплосетей на онлайн-карте, скриншот сайта kte.kmda.gov.ua

На карте ремонтов киевляне могут узнать адреса, по которым проводятся работы, их вид и протяженность замены труб. Кроме того, использование карты позволит оперативно сообщать гражданам о возможных перебоях с предоставлением услуг.

Мы убеждены, что замена сетей снизит аварийность и вынужденные перерывы в теплоснабжении, — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Ежедневно аварийные бригады выезжают на 30−40 вызовов, чтобы залатать теплосети. В прошлом отопительном сезоне коммунальщики ликвидировали около 6 тыс. повреждений на теплотрассах.

Чтобы подготовиться к следующему сезону, «Киевтеплоэнерго» уже начало выполнять ремонты и планирует заменить более 130 км сетей, — сообщил Пантелеев.

Коммунальщики переходят от латания повреждений к практике комплексной модернизации и пытаются прокладывать полимерные трубы, гарантийный срок эксплуатации которых составляет до 50 лет.

Источник: Ракурс


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