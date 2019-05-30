Киевляне будут следить за ремонтом теплосетей на онлайн-карте, фото — Главком

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Жители Киева будут следить за ремонтом теплосетей в онлайне. В столице создали интерактивную карту ремонта сетей, которые обслуживает «Киевтеплоэнерго».

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С помощью онлайн-карты киевляне могут узнать, в каких микрорайонах продолжается модернизация или ремонт коммуникаций, сообщает 30 мая сайт этого коммунального предприятия.

Карту можно посмотреть на официальном сайте «Киевтеплоэнерго».

На карте ремонтов киевляне могут узнать адреса, по которым проводятся работы, их вид и протяженность замены труб. Кроме того, использование карты позволит оперативно сообщать гражданам о возможных перебоях с предоставлением услуг.

Мы убеждены, что замена сетей снизит аварийность и вынужденные перерывы в теплоснабжении, — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Ежедневно аварийные бригады выезжают на 30−40 вызовов, чтобы залатать теплосети. В прошлом отопительном сезоне коммунальщики ликвидировали около 6 тыс. повреждений на теплотрассах.

Чтобы подготовиться к следующему сезону, «Киевтеплоэнерго» уже начало выполнять ремонты и планирует заменить более 130 км сетей, — сообщил Пантелеев.

Коммунальщики переходят от латания повреждений к практике комплексной модернизации и пытаются прокладывать полимерные трубы, гарантийный срок эксплуатации которых составляет до 50 лет.