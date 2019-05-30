Агрессия России: в оккупированном Крыму задержали крымскотатарскую активистку

Лутфие Зудиева, фото: «Крым Реалии»

https://racurs.ua/n122573-agressiya-rossii-v-okkupirovannom-krymu-zaderjali-krymskotatarskuu-aktivistku.html

Ракурс

В оккупированном Крыму российские силовики из Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по дороге с рынка в городе Джанкой задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву.

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Ее обвиняют в демонстрации запрещенной символики. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на крымского адвоката Эмиля Курбединова.

Согласно российскому законодательству, эта статья предусматривает административный арест.

По информации адвоката, задержанную повезли в отделение ЦПЭ в Симферополе.

Зудиева — активист общественного объединения «Крымская солидарность» и гражданский защитник. После оккупации Крыма она активно посещала суды и освещала события, происходящие на территории оккупированного полуострова. В частности, в 2018 году она защищала двух участников одиночных пикетов в Джанкое. По образованию Зудиева филолог, до 2014 года она руководила детским центром «Элиф» в Джанкое.

По словам мужа задержанной Сейтасана Зудиева, ее машину заблокировали российские силовики, которые потребовали, чтобы она проехала с ними.

Официальных комментариев российских силовых ведомств по поводу этого инцидента пока нет.

Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность» сообщает, что оккупанты сегодня также задержали жену политзаключенного Сейране Салиева Мумине Салиеву. Задержание произошло возле ее дома в Бахчисарае. Салиеву также везут в отделение ЦПЭ в Симферополе.

Напомним, несколько дней назад при въезде в Крым оккупанты задержали крымскую татарку, жительницу Сакского района оккупированного полуострова.