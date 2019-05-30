Хищение в Нацгвардии: суд арестовал имущество участников квартирной схемы. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n122574-hischenie-v-nacgvardii-sud-arestoval-imuschestvo-uchastnikov-kvartirnoy-shemy.html

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Соломенский суд Киева принял решение в деле о хищении в Национальной гвардии. Согласно ему, было арестовано имущество экс-главы ведомства Юрия Аллерова, оценщицы Алисы Гринчук и главы компании-застройщика Олега Майбороды.

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Их подозревают в незаконном завладении госимуществом путем обмена квартир. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает «Громадське».

Такое решение суд принял в ответ на ходатайство прокуроров. Сейчас все фигуранты дела были выпущены под залог.

Отметим, что Аллерова взяли под стражу с залогом в размере 4,8 млн грн, хотя прокуроры просили залог в 11 млн грн.

Олег Майборода, который является директором компании «Укрбуд Девелопмент» выплатил 2 млн грн залога, а оценщица Гринчук вышла под залог в 1,5 млн грн.

По версии следствия, в 2016 году фигуранты дела осуществили отчуждение имущества и обменяли квартиры на Печерске на жилье, расположенное на окраине Киева. Разница в стоимости жилья составляла около 81 млн грн, а по оценке Гринчук, обмен был равноценным.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет.