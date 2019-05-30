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Банкомат «ПриватБанка» подорвали на Днепропетровщине. Фото: nf.dp.ua

Банкомат «ПриватБанка» подорвали на Днепропетровщине (ФОТО)

30 мая 2019, 16:35
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Банкомат «ПриватБанка» сегодня утром подорвали в городе Каменском на Днепропетровщине. Таким образом злоумышленники получили доступ к сейфу терминала и украли все деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

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Взрыв произошел в тамбуре магазина, расположенного возле школы № 34. В результате подрыва была повреждена внутренняя обшивка помещения. Обошлось без пострадавших, сообщает местное издание «Событие».

Прибывшие на место события правоохранители установили, что взрывное устройство было установлено внутри тамбура, куда злоумышленники пробрались, когда повредили пластиковую входную дверь.

Банкомат «ПриватБанка» подорвали на Днепропетровщине. Фото: Событие

По данному факту начато уголовное производство согласно ст. 185 УК Украины (кража). Сумма украденных средств и причиненных убытков устанавливается. Сейчас полиция города опрашивает возможных очевидцев произошедшего и проводит первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.

Напомним, накануне в Киеве подорвали банкомат «ПриватБанка», после чего украли оттуда наличные. Правонарушителей заметили прохожие, но догнать убегающих злоумышленников не удалось.

Источник: Ракурс


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