Візит місії МВФ до України тривав з 21 до 29 травня, фото: «Прокурорская Правда»

https://racurs.ua/ua/n122579-povernutsya-pislya-vyboriv-misiya-mvf-zavershyla-vizyt-do-ukrayiny.html

Ракурс

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), очолювана Роном ван Роденом, завершила свій візит до України.

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Про це вказано в прес-релізі, оприлюдненому на сайті МВФ.

Зазначається, що візит місії до України тривав з 21 до 29 травня. Він був здійснений з метою обговорення останніх політичних та економічних подій.

Наголошується, що результати візиту місії не будуть обговорюватися Радою виконавчих директорів МВФ.

Співробітники МВФ провели дуже плідні дискусії з українською владою, зокрема з президентом Зеленським, щодо перегляду програми «Стенд-бай» між Україною та МВФ, — зазначив ван Роденом, коментуючи завершення візиту місії фонду до Києва.

За його словами, місія виявила, що фіскальна та монетарна політика в Україні продовжують залишатися в руслі попередньої стратегії.

Ван Роден наголошує, що місія МВФ готова повернутися до Києва для проведення подальших переговорів вже після парламентських виборів, коли новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Нагадаємо, 28 травня Зеленський провів зустріч із МВФ, під час якої пояснив причини розпуску парламенту.