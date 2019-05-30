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Візит місії МВФ до України тривав з 21 до 29 травня, фото: «Прокурорская Правда»
Повернуться після виборів: місія МВФ завершила візит до Україниhttps://racurs.ua/ua/n122579-povernutsya-pislya-vyboriv-misiya-mvf-zavershyla-vizyt-do-ukrayiny.htmlРакурс
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), очолювана Роном ван Роденом, завершила свій візит до України.
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Про це вказано в прес-релізі, оприлюдненому на сайті МВФ.
Зазначається, що візит місії до України тривав з 21 до 29 травня. Він був здійснений з метою обговорення останніх політичних та економічних подій.
Наголошується, що результати візиту місії не будуть обговорюватися Радою виконавчих директорів МВФ.
Співробітники МВФ провели дуже плідні дискусії з українською владою, зокрема з президентом Зеленським, щодо перегляду програми «Стенд-бай» між Україною та МВФ, — зазначив ван Роденом, коментуючи завершення візиту місії фонду до Києва.
За його словами, місія виявила, що фіскальна та монетарна політика в Україні продовжують залишатися в руслі попередньої стратегії.
Ван Роден наголошує, що місія МВФ готова повернутися до Києва для проведення подальших переговорів вже після парламентських виборів, коли новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.
Нагадаємо, 28 травня Зеленський провів зустріч із МВФ, під час якої пояснив причини розпуску парламенту.
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