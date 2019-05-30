Визит миссии МВФ в Украину длился с 21 до 29 мая, фото: «Прокурорская Правда»

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Рон ван Роденом, завершила свой визит в Украину.

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Об этом указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте МВФ.

Отмечается, что визит миссии в Украину длился с 21 до 29 мая. Он был осуществлен с целью обсуждения последних политических и экономических событий.

Отмечается, что результаты визита миссии не будут обсуждаться Советом исполнительных директоров МВФ.

Сотрудники МВФ провели очень плодотворные дискуссии с украинскими властями, в частности с президентом Зеленским, о пересмотре программы «Стенд-бай» между Украиной и МВФ, — отметил ван Роден, комментируя завершение визита миссии фонда в Киев.

По его словам, миссия обнаружила, что фискальная и монетарная политика в Украине продолжают оставаться в русле предыдущей стратегии.

Ван Роден отмечает, что миссия МВФ готова вернуться в Киев для проведения дальнейших переговоров уже после парламентских выборов, когда новое правительство определится с приоритетами своей политики.

Напомним, 28 мая Зеленский провел встречу с МВФ, во время которой объяснил причины роспуска парламента.