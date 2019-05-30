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Лучшая песня в мире — Yesterday британской группы The Beatles. Фото: Cosmopolitan

The Beatles спели лучшую песню за всю историю человечества — рейтинг (ВИДЕО)

30 мая 2019, 17:03
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Самой лучшей песней мира признана композиция Yesterday. Ее исполнила легендарная британская группа The Beatles. Автором трека является Пол Маккартни. На песню записали более 650 каверов, а также она находилась в хит-параде Billboard Hot 100 на протяжении 11 недель.

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При составлении списка лучших песен мира специалисты портала 24/7 Wall Street учитывали продажи композиций, их появление в хит-параде Billboard и количество каверов на песню. Также учитывалась популярность композиции среди меломанов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на USA Today.

На второй строчке оказалась композиция Bridge Over Troubled Water. Ее исполнил дует Simon & Garfunkel в 1970 году. На песню записаны более 400 каверов и она была в Billboard Hot 100 в течение 14 недель.

На третьей строчке оказалась композиция In the Deep британской певицы Адель. Солистка записала ее в 2010 году. В хит-параде песня пробыла 65 недель и получила 84 кавера.


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