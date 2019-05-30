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Найкраща пісня у світі — Yesterday британської групи The Beatles. Фото: Cosmopolitan

The Beatles виконали найкращу пісню за всю історію людства — рейтинг (ВІДЕО)

30 тра 2019, 17:03
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Найкращою піснею у світі визнано композицію Yesterday. Її виконала легендарна британська група The Beatles. Автором треку був Пол Маккартні. На пісню записали понад 650 каверів, а також вона перебувала в хіт-параді Billboard Hot 100 упродовж 11 тижнів.

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Формуючи рейтинг найкращих пісень у світі, фахівці порталу 24/7 Wall Street враховували продажі композицій, їх появу в хіт-параді Billboard та кількість каверів на пісню. Також враховувалася популярність композиції серед меломанів, повідомляє Lenta.ru із посиланням на USA Today.

На другій сходинці опинилася композиція Bridge Over Troubled Water. Її виконав дует Simon & Garfunkel у 1970 році. На пісню записано понад 400 каверів і вона перебувала в Billboard Hot 100 упродовж 14 тижнів.

На третій сходинці опинилася композиція In the Deep британської співачки Адель. Солістка записала її у 2010 році. В хіт-параді пісня пробула 65 тижнів і дістала 84 кавери.


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