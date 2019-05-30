Сьогодні окупанти затримали в Криму двох кримськотатарських активісток, фото: kulturasochi.ru

https://racurs.ua/ua/n122585-zatrymanyh-u-krymu-krymskotatarskyh-aktyvistok-vidpustyly.html

Ракурс

Окупанти відпустили затриману сьогодні в Джанкої кримськотатарську активістку Люфтіє Зудієву.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє спільнота «Кримська солідарність».

Окупанти звинувачують її в публічному демонструванні забороненої атрибутики (ст. 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ). Судове засідання у цій справі відбудеться завтра о 10.30 в Київському районному суді Сімферополя.

Зудієву затримали в окупованому Джанкої біля ринку, куди вона прямувала за продуктами до іфтару (вечірнього споживання їжі під час священного для мусульман місяця Рамадан). Тоді до неї підійшли місцеві силовики й повідомили, що вона буде доставлена у відділення Центру протидії екстримізму (ЦПЕ) в місті Сімферополі.

Зазначається, що справу проти активістки порушили за нібито зроблений у квітні 2014 року репост в соціальній мережі Фейсбук.

Також окупанти відпустили з відділення ЦПЕ в Сімферополі Муміне Салієву, котру сьогодні затримали в Бахчисараї.

Нагадаємо, чоловік Зудієвої повідомляв, що силовики, котрі затримали активістку, були вдягнені в цивільний одяг. Вони заблокували її автівку й зажадали, щоб активістка проїхала з ними до відділку.