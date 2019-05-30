Мегаполіси можуть породжувати власні хмари, фото: Cult of Mac

https://racurs.ua/ua/n122584-velyki-mista-mojut-stvoruvaty-vlasni-hmary-ucheni.html

Ракурс

Великі міста можуть породжувати власні хмари.

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Такого висновку дійшли вчені, досліджуючи супутникові знімки Лондона та Парижа. Про це повідомляє видання Science з посиланням на статтю у виданні Climate and Atmospheric Science.

Учені помітили, що в весняно-літній період небо над сучасними мегаполісами постійно у другій половині дня та ввечері на кілька відсоткових пунктів більш хмарне, ніж у сусідніх сільських районах. Це досить несподіваний результат, оскільки менша кількість рослинності у містах робить їх більш сухими, що мало б, навпаки, призводити до зменшення випаровування води та утворення хмар.

Базуючись на результатах наземних спостережень у Лондоні, дослідники припускають, що тепло, котре зберігається в будівлях до полудня, викликає турбулентність у повітрі, подаючи вологу в хмари.

Хоча дослідження наразі задокументувало такі хмари лише в двох європейських містах, є підстави вважати, що подібне явище є спільним для всіх великих міст у світі.

Нагадаємо, у лютому 2015 року міста в Іспанії накрила токсична помаранчева хмара, котра виникла в результаті аварії на одній із хімічних компаній.