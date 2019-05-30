Большие города могут порождать собственные облака, фото: Cult of Mac

https://racurs.ua/n122584-bolshie-goroda-mogut-sozdavat-sobstvennye-oblaka-uchenye.html

Ракурс

Большие города могут порождать собственные облака.

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К такому выводу пришли ученые, исследуя спутниковые снимки Лондона и Парижа. Об этом сообщает издание Science со ссылкой на статью в издании Climate and Atmospheric Science.

Ученые заметили, что в весенне-летний период небо над современными мегаполисами во второй половине дня и вечером постоянно на несколько процентных пунктов более облачное, чем в соседних сельских районах. Это довольно неожиданный результат, поскольку меньшее количество растительности в городах делает их более сухими, что должно, наоборот, приводить к уменьшению испарения воды и образования облаков.

Основываясь на результатах наземных наблюдений в Лондоне, исследователи предполагают, что тепло, которое сохраняется в зданиях до полудня, вызывает турбулентность в воздухе, подавая воду в облака.

Хотя исследование пока задокументировало такие облака только в двух европейских городах, есть основания полагать, что подобное явление является общим для всех крупных городов в мире.

Напомним, в феврале 2015 года города в Испании накрыла токсичная оранжевая туча, которая возникла в результате аварии на одной из химических компаний.