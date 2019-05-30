Полицейский реализовывал патроны калибра 7,62 мм, фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n122583-na-harkovschine-nachalnik-podrazdeleniya-logistiki-odnogo-iz-rayotdelov-prodaval-patrony.html

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Начальник подразделения логистики и материально-технического обеспечения одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Харьковской области осуществлял незаконный сбыт боеприпасов.

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В собственном доме он хранил патроны к автомату Калашникова калибра 7,62 мм, которые продавал на территории региона. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что полицейскому объявлено подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в марте в Харьковской области СБУ разоблачила торговца вооружением, которое вывозилось из зоны операции Объединенных сил и сбывалось местным криминальным кругам. Злоумышленник, многочисленные факты осуществления которым незаконных сделок зафиксировали правоохранители, проживал в Чугуеве.