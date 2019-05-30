Патрульный робот, фото: NHK

https://racurs.ua/n122582-za-bezopasnostu-v-aeroportu-tokio-nakanune-olimpiady-budut-sledit-roboty-foto.html

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Управляющая компания расположенного возле столицы Японии Токио аэропорта Нарита представила робота, который будет использоваться для слежения за безопасностью в зданиях терминалов.

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Оператор аэропорта решил воспользоваться работами для повышения безопасности, учитывая ожидаемое увеличение посетителей в связи с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2020 года, сообщает телеканал NHK.

Работы будут введены в эксплуатацию 3 июня.

Патрульные работы передвигаются на колесах, их высота составляет 1,2 м, они оснащены камерой наблюдения, которая позволяет видеть на 360 градусов, датчиками для обнаружения препятствий и другим необходимым оборудованием.

Робот может избегать препятствий и следовать запрограммированному маршруту патрулирования внутри терминалов.

Он также имеет систему связи и немедленно сообщает персоналу службы безопасности аэропорта об обнаруженной потенциальной опасности. Робот имеет кронштейн со встроенным датчиком тепла и металлоискателем, что позволяет проверять потенциально опасные предметы.

Местным СМИ было продемонстрировано, как работает такой робот. Во время демонстрации машина проверила мусорную корзину, используя свою телескопическую «руку». Как только робот обнаружил тепло, которое поступало от карманного обогревателя, выброшенного в мусорную корзину, он передал сообщение в центральный мониторинговый центр.

Работники аэропорта Нарита заявляют, что впервые такой патрульный робот будет использоваться в японском аэропорту.

Некоторые железнодорожные станции и коммерческие помещения в Японии уже используют роботов, чтобы компенсировать недостаток работников сферы охраны в последние годы.

В июне по одному работу этой модели появится в терминалах № 1 и № 2 аэропорта, в октябре их количество возрастет до двух.

Международный аэропорт Нарита (ранее — Новый Токийский международный аэропорт) расположен в одноименном городе в восточной части Большого Токио (столичной агломерации Японии).

Напомним, недавно в Китае к борьбе с терроризмом привлекли работа, похожего на героя мультфильма «Валли».