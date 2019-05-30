Патрульний робот, фото: NHK

https://racurs.ua/ua/n122582-za-bezpekou-v-aeroportu-tokio-naperedodni-olimpiady-stejytymut-roboty-foto.html

Ракурс

Компанія, що керує розташованим неподалік від столиці Японії Токіо аеропортом Наріта, представила робота, який буде використовуватися для стеження за безпекою в будівлях терміналів.

Loading...

Оператор аеропорту вирішив скористатися роботами для підвищення безпеки, враховуючи очікуване збільшення відвідувачів у зв’язку з Олімпійськими та Паралімпійськими іграми 2020 року, повідомляє телеканал NHK.

Роботи будуть введені в експлуатацію 3 червня.

Патрульні роботи пересуваються на колесах, їхня висота становить 1,2 м, вони оснащені камерою спостереження, котра дозволяє бачити на 360 градусів, датчиками для виявлення перешкод та іншим необхідним обладнанням.

Робот може уникати перешкод і слідувати запрограмованому маршруту патрулювання всередині терміналів.

Він також має систему зв’язку і може негайно повідомляє персоналу служби безпеки аеропорту про виявлену потенційну небезпеку. Робот має кронштейн із вбудованим датчиком тепла і металошукачем, що дозволяє перевіряти потенційно небезпечні предмети.

Місцевим ЗМІ було продемонстровано, як працює такий робот. Під час демонстрації машина перевірила кошик для сміття, використовуючи свою телескопічну «руку». Як тільки робот виявив тепло, що надходило від кишенькового обігрівача, викинутого в кошик для сміття, він передав повідомлення в центральний моніторинговий зал.

Працівники аеропорту Наріта заявляють, що вперше такий патрульний робот буде використовуватися в японському аеропорту.

Деякі залізничні станції та комерційні приміщення в Японії вже використовують роботів, щоб компенсувати нестачу працівників сфери охорони в останні роки.

В червні по одному роботу цієї моделі з’явиться в терміналах № 1 і № 2 аеропорту, в жовтні їхня кількість зросте до двох.

Міжнародний аеропорт Наріта (раніше — Новий Токійський міжнародний аеропорт) розташований в однойменному місті в східній частині Великого Токіо (столичної агломерації Японії).

Нагадаємо, нещодавно в Китаї до боротьби з тероризмом залучили робота, схожого на героя мультфільму «Воллі».