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Поліцейський реалізовував набої калібру 7,62 мм, фото: ukranews.com

На Харківщині начальник підрозділу логістики одного з райвідділів продавав набої до автомата Калашникова — СБУ (ФОТО)

30 тра 2019, 19:28
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Начальник підрозділу логістики та матеріально-технічного забезпечення одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Харківській області здійснював незаконний збут боєприпасів.

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У власному помешканні він зберігав набої до автомата Калашникова калібру 7,62 мм, котрі продавав на території регіону. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що поліцейському оголошено підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Поліцейський реалізовував набої калібру 7,62 мм, фото: прес-центр СБУ

Поліцейський реалізовував набої калібру 7,62 мм, фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, у березні на Харківщині СБУ викрила торговця озброєнням, котре вивозилося із зони операції Об'єднаних сил і збувалося місцевим кримінальним колам. Зловмисник, численні факти здійснення котрим незаконних оборудок зафіксували правоохоронці, проживав у Чугуєві.

Джерело: Ракурс


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