Поліцейський реалізовував набої калібру 7,62 мм, фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n122583-na-harkivschyni-nachalnyk-pidrozdilu-logistyky-odnogo-z-rayviddiliv-prodavav-naboyi-do-avtomata.html

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Начальник підрозділу логістики та матеріально-технічного забезпечення одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Харківській області здійснював незаконний збут боєприпасів.

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У власному помешканні він зберігав набої до автомата Калашникова калібру 7,62 мм, котрі продавав на території регіону. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що поліцейському оголошено підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у березні на Харківщині СБУ викрила торговця озброєнням, котре вивозилося із зони операції Об'єднаних сил і збувалося місцевим кримінальним колам. Зловмисник, численні факти здійснення котрим незаконних оборудок зафіксували правоохоронці, проживав у Чугуєві.