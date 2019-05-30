Сегодня оккупанты задержали в Крыму двух крымскотатарских активисток, фото: kulturasochi.ru

https://racurs.ua/n122585-zaderjannyh-v-krymu-krymskotatarskih-aktivistok-otpustili.html

Ракурс

Оккупанты отпустили задержанную сегодня в Джанкое крымскотатарскую активистку Люфтие Зудиеву.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает сообщество «Крымская солидарность».

Оккупанты обвиняют ее в публичной демонстрации запрещенной атрибутики (ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Судебное заседание по этому делу состоится завтра в 10.30 в Киевском районном суде Симферополя.

Зудиеву задержали в оккупированном Джанкое возле рынка, куда она направлялась за продуктами для ифтара (вечернего приема пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан). Тогда к ней подошли местные силовики и сообщили, что она будет доставлена в отделение Центра противодействия екстримизму (ЦПЭ) в городе Симферополе.

Отмечается, что дело против активистки возбудили по якобы сделанный в апреле 2014 года репост в социальной сети Фейсбук.

Также оккупанты отпустили из отделения ЦПЭ в Симферополе Мумине Салиеву, которую сегодня задержали в Бахчисарае.

Напомним, муж Зудиевой сообщал, что силовики, которые задержали активистку, были одеты в гражданскую одежду. Они заблокировали ее автомобиль и потребовали, чтобы активистка проехала с ними в участок.