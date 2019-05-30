Сесійна зала Верховної Ради, фото: «ГолосUA»

https://racurs.ua/ua/n122586-rozpusk-verhovnoyi-rady-konstytuciynyy-sud-vidkryv-provadjennya-dokument.html

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Конституційний суд України (КСУ) відкрив провадження у зв’язку з поданням групи народних депутатів щодо виданого 21 травня указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання та проведенням позачергових виборів.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник фракції «Народний фронт» народний депутат Максим Бурбак.

Народний обранець опублікував датований сьогоднішнім днем лист, отриманий від судді-доповідача Віктора Кривенка, в якому той повідомляє про відкриття відповідного конституційного провадження.

Розраховуємо, що Конституційний Суд не затягуватиме із розглядом, — зазначає Бурбак. — Ми переконані в успіху. Боротьба з правовим нігілізмом — це дуже важливо.

У порядку денному КСУ, опублікованому на сайті установи, зазначається, що на 4 червня запланований «розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження» у цій справі.

Нагадаємо, Комітет виборців України вже зафіксував ймовірні спроби підкупу під час позачергових виборів. Так, від імені ймовірних кандидатів у народні депутати, які балотуватимуться в одномандатних округах, відбувалося роздавання цукру, ліків, м’ячів та квитків до аквапарку в Києві.