Сессионный зал Верховной Рады, фото: «ГолосUA»

https://racurs.ua/n122586-rospusk-verhovnoy-rady-konstitucionnyy-sud-otkryl-proizvodstvo-dokument.html

Ракурс

Конституционный суд Украины (КСУ) открыл производство в связи с представлением народных депутатов относительно выданного 21 мая указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и проведением внеочередных выборов.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава фракции «Народный фронт» народный депутат Максим Бурбак.

Народный избранник опубликовал датированное сегодняшним днем письмо, полученное от судьи-докладчика Виктора Кривенко, в котором тот сообщает об открытии соответствующего конституционного производства.

Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением, — отмечает Бурбак. — Мы убеждены в успехе. Борьба с правовым нигилизмом — это очень важно.

В повестке дня КСУ, опубликованной на сайте учреждения, отмечается, что на 4 июня запланировано «рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства» в этом деле.

Напомним, Комитет избирателей Украины уже зафиксировал возможные попытки подкупа во время внеочередных выборов. Так, от имени вероятных кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться в одномандатных округах, происходили раздачи сахара, лекарств, мячей и билетов в аквапарк в Киеве.